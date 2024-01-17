Зеленский задал Трампу шокирующий вопрос о России

Президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание на возвращение бывшего президента США Дональда Трампа в политику и задал ему вопрос о действиях в случае, если президент России Владимир Путин не прекратит агрессию после Украины. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
На встрече с Международным медиасоветом в Давосе Зеленский напомнил слова Трампа о возможности нахождения общего языка с Путиным и прекращении конфликта. Однако украинский президент также предположил, что в случае, если Трамп прекратит помощь Украине, страна может быть проиграна, и при этом Путин не остановится.
"Тогда вопрос, что будет делать Трамп после этого, если после Украины Россия оккупирует страну НАТО", — заявил Зеленский.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял о целях специальной военной операции в Украине, отмечая денацификацию и демилитаризацию как ее цели. Путин также утверждал, что Россия не намерена воевать с НАТО.
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