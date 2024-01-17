Вулканологи Исландии: линия разлома под страной вновь проснулась

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Извержение вулкана, которое поглотило дома в исландском рыбацком порту, подтверждает активизацию давно не проявлявшейся линии разлома, протянувшейся под страной, и предупреждает о потенциальной опасности извержения лавы без предварительного предупреждения на протяжении многих лет.

Фото: openverse by dmsumon is licensed under CC BY 2.0

Воскресное извержение привело к тому, что раскаленная лава охватила несколько домов на окраине города Гриндавик, расположенного к юго-западу от столицы Рейкьявика.

Рыбацкий поселок был частично эвакуирован в связи с предстоящим извержением в прошлом месяце, и хотя последняя вулканическая активность ослабла, власти североатлантической страны сообщили об извержении в понедельник.

Исландия расположена на Срединно-Атлантическом хребте, трещине на океанском дне, которая разделяет Евразийскую и Североамериканскую тектонические плиты.

Это уже пятое извержение за менее чем три года на полуострове Рейкьянес, где ранее подобных событий не наблюдалось в течение столетий, сообщает argumenti.ru.

Вулканолог Патрик Аллар из французского Института физики земного шара в Париже отметил, что за несколько лет до первого из пяти извержений в марте 2021 года ученые заметили искажения земли и подъем магмы из глубин, проникающей в область на глубине от трех до 10 километров под поверхностью.

По мере того, как магма проникала через трещины в земле, начались извержения. Аллар отметил, что Гриндавик был построен на потоках лавы возрастом 800 лет, что поднимает вопрос о самом существовании города.

Следующее извержение, вероятно, предстанет перед обществом без множества предупреждений. Во время последних двух извержений было всего несколько часов критической сейсмической активности, предвестников того, что магма быстро приближается к поверхности.

Также существует риск подводного извержения, способного вызвать взрывное явление и выбросить еще больше вулканического пепла. Подобное явление, вызванное вулканом Эйяфьядлайёкюдль в 2010 году, привело к глобальному хаосу в авиации, с отменой около 100 000 рейсов и затруднением для более чем 10 миллионов путешественников.