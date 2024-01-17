Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отклонил предложение Запада о внедрении "зеленой" энергетической политики

Президент Узбекистана отказался от "зеленой" повестки Запада

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отклонил предложение Запада о внедрении "зеленой" энергетической политики, сообщает EADaily.

Фото: Wikipedia by Пресс-служба Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International.

По данным ресурса, инициированная странами Европы "зеленая" программа, направленная на стимулирование развития солнечной и ветровой энергии в Центральной Азии, не получила поддержки в Узбекистане.

Президент Мирзиёев распорядился увеличить добычу угля для обеспечения промышленных, социальных и жилых нужд.

Авторы материала отмечают, что в последние годы каждое посещение высокопоставленных представителей европейских бюрократических структур в Ташкенте сопровождается диалогами о важности перехода к "зеленой" энергетике, за которую Запад готов предоставить кредиты и оборудование. Этот вопрос также связан с экономической поддержкой.