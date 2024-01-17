Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отклонил предложение Запада о внедрении "зеленой" энергетической политики, сообщает EADaily.
По данным ресурса, инициированная странами Европы "зеленая" программа, направленная на стимулирование развития солнечной и ветровой энергии в Центральной Азии, не получила поддержки в Узбекистане.
Президент Мирзиёев распорядился увеличить добычу угля для обеспечения промышленных, социальных и жилых нужд.
Авторы материала отмечают, что в последние годы каждое посещение высокопоставленных представителей европейских бюрократических структур в Ташкенте сопровождается диалогами о важности перехода к "зеленой" энергетике, за которую Запад готов предоставить кредиты и оборудование. Этот вопрос также связан с экономической поддержкой.
"Приезжих политиков не беспокоит тот факт, что доля угольной генерации в стране с населением более 31 миллиона человек составляет 23%, и любые попытки снизить этот показатель могут привести к дефициту тепла и электроэнергии, как это произошло в прошлом году из-за снижения добычи собственного природного газа. Проблему удалось решить благодаря присоединению Узбекистана к тройственному газовому союзу с Россией и Казахстаном", — отмечает телеграм-канал.
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