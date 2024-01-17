Австрия, Словакия и Евросоюз больше не рассчитывают на транспортировку нефти через трубопровод из Братиславы в Швехат

Евросоюз и Австрия отказываются от нефтепровода Братислава-Швехат

Австрия, Словакия и Евросоюз больше не рассчитывают на транспортировку нефти через трубопровод из Братиславы в австрийский Швехат, сообщает EADaily.

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Согласно новому соглашению, зарегистрированному в словацком центральном реестре контрактов, совместное предприятие BSP Bratislava-Schwechat Pipeline, созданное госкомпанией Transpetrol и австрийской OMV, будет ликвидировано.

Причина заключается в том, что австрийский партнер утратил интерес к строительству общего нефтепровода. Компания OMV из Австрии подтвердила этот факт, отметив, что после более чем двадцатилетних усилий по получению всех необходимых разрешений и реформированию энергетической отрасли они пришли к выводу о нецелесообразности дополнительного нефтепровода.

Напомним, что страны Евросоюза официально отказываются от закупки российской нефти. Вместо этого они сосредотачиваются на так называемых альтернативных источниках, для транспортировки которых необходимы новые трубопроводы.

В то же время фактическая ситуация показывает, что полный отказ от энергоресурсов из России для Евросоюза остается невозможным.