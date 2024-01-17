Австрия, Словакия и Евросоюз больше не рассчитывают на транспортировку нефти через трубопровод из Братиславы в австрийский Швехат, сообщает EADaily.
Согласно новому соглашению, зарегистрированному в словацком центральном реестре контрактов, совместное предприятие BSP Bratislava-Schwechat Pipeline, созданное госкомпанией Transpetrol и австрийской OMV, будет ликвидировано.
Причина заключается в том, что австрийский партнер утратил интерес к строительству общего нефтепровода. Компания OMV из Австрии подтвердила этот факт, отметив, что после более чем двадцатилетних усилий по получению всех необходимых разрешений и реформированию энергетической отрасли они пришли к выводу о нецелесообразности дополнительного нефтепровода.
Напомним, что страны Евросоюза официально отказываются от закупки российской нефти. Вместо этого они сосредотачиваются на так называемых альтернативных источниках, для транспортировки которых необходимы новые трубопроводы.
В то же время фактическая ситуация показывает, что полный отказ от энергоресурсов из России для Евросоюза остается невозможным.
Картофельные очистки и зола выступают прекрасным удобрением для картофеля.