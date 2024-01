Китайский врач потерял сознание после того, как провел полчаса искусственного дыхания у младенца с асфиксией

В хэнаньской провинции Китая врач потерял сознание после того, как провел полчаса искусственного дыхания у младенца с асфиксией, сообщает издание South China Morning Post.

Фото: openverse by arantxamex is licensed under CC BY-SA 2.0