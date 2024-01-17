Китайский врач потерял сознание после того, как провел полчаса искусственного дыхания у младенца с асфиксией

В Китае врач потерял сознание после получасового искусственного дыхания ребенку

В хэнаньской провинции Китая врач потерял сознание после того, как провел полчаса искусственного дыхания у младенца с асфиксией, сообщает издание South China Morning Post.

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Инцидент произошел, когда в больницу поступил полуторагодовалый мальчик, подавившийся орехами, что вызвало у него задыхание и цианоз. Медики оперативно провели промывание желудка и извлечение орехов, однако спустя сутки стало ясно, что кусочки инородных тел попали в легкие ребенка.

Хирургическое вмешательство осуществлял 64-летний врач Чжун Янь, который в ходе операции заметил критическое снижение уровня кислорода в крови маленького пациента. С использованием бронхоскопа он проводил искусственное дыхание, наполняя легкие воздухом, продолжая операцию в течение 30 минут, после чего сам утратил сознание.

"Я почувствовал давление в груди и онемение конечностей. Я сильно начал потеть, моя одежда и перчатки прилипли к телу", — поделился своим опытом Чжун Янь.

Коллеги врача вернули его в сознание, и здоровью младенца больше ничего не угрожает.