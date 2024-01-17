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Китайский врач потерял сознание после того, как провел полчаса искусственного дыхания у младенца с асфиксией

В Китае врач потерял сознание после получасового искусственного дыхания ребенку

Мир

В хэнаньской провинции Китая врач потерял сознание после того, как провел полчаса искусственного дыхания у младенца с асфиксией, сообщает издание South China Morning Post.

В Китае врач потерял сознание после получасового искусственного дыхания ребенку
Фото: openverse by arantxamex is licensed under CC BY-SA 2.0

Инцидент произошел, когда в больницу поступил полуторагодовалый мальчик, подавившийся орехами, что вызвало у него задыхание и цианоз. Медики оперативно провели промывание желудка и извлечение орехов, однако спустя сутки стало ясно, что кусочки инородных тел попали в легкие ребенка.

Хирургическое вмешательство осуществлял 64-летний врач Чжун Янь, который в ходе операции заметил критическое снижение уровня кислорода в крови маленького пациента. С использованием бронхоскопа он проводил искусственное дыхание, наполняя легкие воздухом, продолжая операцию в течение 30 минут, после чего сам утратил сознание.

"Я почувствовал давление в груди и онемение конечностей. Я сильно начал потеть, моя одежда и перчатки прилипли к телу", — поделился своим опытом Чжун Янь.

Коллеги врача вернули его в сознание, и здоровью младенца больше ничего не угрожает.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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