Новая военная доктрина Беларуси намерена определить критерии использования ядерного вооружения

Аналитик Коротченко: Беларусь впервые озвучит условия применения ядерного оружия

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В Белоруссии впервые посчитали нужным озвучить условия применения ядерного оружия. По словам военного аналитика Игоря Коротченко, согласно новой военной доктрине, республика отметит условия, по которым она потенциально сможет использовать ядерное оружие.

Фото: Личный архив Игоря Коротченко

"Важно подчеркнуть, что в документе также будет регламентирован вопрос применения тактического ядерного оружия. Как известно, оно сегодня находится на территории республики, это российское тактическое оружие", — пояснил военный эксперт.

При этом Коротченко обратил внимание на то, что в новом документе также будет выведен отдельный раздел, касающийся использования ядерного оружия. Как уточняет Коротченко, в доктрине будет отражен "миролюбивый характер белорусского народа".

Вдобавок, она разделит конфликты на межгосударственные и межкоалиционные.