Блинкен объяснил невозможность мира на Украине

Блинкен признался, что не видит перспектив мира на Украине

1:02 Your browser does not support the audio element. Мир

Госсекретарь США Энтони Блинкен не видит перспектив мира на Украине в ближайшее время. Такую оценку он дал на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Фото: Pool via Reuters by Craig Ruttle

Дипломата спросили, возможно ли, с его точки зрения, начало мирного урегулирования конфликта.

"Сейчас я этого не вижу. Мы всегда открыты для этого, внимательны к этому, потому что украинский народ хочет этого больше, чем кто-либо другой", — ответил он.

Блинкен обвинил в этом Россию.

"Со стороны России должна быть готовность к взаимодействию, к добросовестным переговорам на основных принципах, которые были оспорены её агрессией. Речь идет о территориальной целостности, суверенитете и независимости Украины", — объяснил он.

Глава Госдепа заверил, что США поддержат Россию и Украину, если они сделают шаги навстречу мирному урегулированию конфликта.

Напомним, Владимир Зеленский специальным указом запретил переговоры с Россией, пока пост её президента занимает Владимир Путин.