Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что подписанное Киевом и Лондоном соглашение в сфере безопасности показывает, что украинским властям не позволят выйти из конфликта посредством мирных переговоров.
"Подписанное в Киеве соглашение свидетельствует о том, что Украине буквально не оставляют шансов выйти из конфликта переговорным путем, делая её разменной монетой в авантюрах англосаксов и удерживая её на нынешнем евроатлантическом и антироссийском конфронтационном курсе", — подчеркнула дипломат.
При этом она обратила внимание на абсурдность участия бывшей советской республики в договоре. Ведь на каждом шагу лидер киевского режима Владимир Зеленский кричит, что если Украине не будут поставлены средства, то от страны ничего не останется.
Напомним, что на прошлой неделе Киев и Лондон подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.
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