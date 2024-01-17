В МИД РФ прокомментировали подписанный между Киевом и Лондоном договор

Захарова: Британия пытается не дать НАТО утратить интерес к конфликту на Украине

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что подписанное Киевом и Лондоном соглашение в сфере безопасности показывает, что украинским властям не позволят выйти из конфликта посредством мирных переговоров.

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"Подписанное в Киеве соглашение свидетельствует о том, что Украине буквально не оставляют шансов выйти из конфликта переговорным путем, делая её разменной монетой в авантюрах англосаксов и удерживая её на нынешнем евроатлантическом и антироссийском конфронтационном курсе", — подчеркнула дипломат.

При этом она обратила внимание на абсурдность участия бывшей советской республики в договоре. Ведь на каждом шагу лидер киевского режима Владимир Зеленский кричит, что если Украине не будут поставлены средства, то от страны ничего не останется.

Напомним, что на прошлой неделе Киев и Лондон подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.