Минобороны Литвы выпустило прогноз вероятности нападения России

Литва не ожидает нападения России до окончания конфликта на Украине

1:08 Your browser does not support the audio element. Мир

Россия не нападёт на НАТО до завершения конфликта на Украине, считает Министерство обороны Литвы. Его прогноз обнародовало прибалтийское издание Delfi во вторник.

Фото: Reuters

Таким образом ведомство прокомментировало нашумевшую публикацию немецкой Bild (сайт которой заблокирован в РФ).

По мнению аналитиков литовского минобороны, у России недостаточно ресурсов для открытия второго фронта.

"Пока не завершились бои на Украине, трудно предполагать, что Россия перераспределит приоритеты и начнет сплачивать силы в других направлениях", — говорится в комментарии.

Оценка министерством "российской угрозы" на долгосрочную перспективу изменений не претерпела — она, по мнению литовских военных, сохраняется.

"Россия сохраняет значимые мощности и их постоянно пополняет у линии фронта на Украине. Приоритет России на данный момент — не проиграть в войне с Украиной, она направляет на это определённые ресурсы", — заключило министерство обороны Литвы.

Напомним, в воскресенье Bild разродился статьёй, в которой со ссылкой на некий "секретный план" бундесвера предупредил, что после победы на Украине Россия нападёт на восточные страны НАТО.