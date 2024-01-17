В США высказались о создании армии для захвата РФ

Полковник Макгрегор считает идею о завоевании РФ заведомо провальной

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Бывший советник главы Пентагона, американский полковник Дуглас Макгрегор считает идею о завоевании РФ заведомо правильной. По его словам, у планов по победе над Россией никогда не было шансов.

Фото: Openverse by Sam Howzit is licensed under CC BY 2.0

"Вы не создаёте армию на коленке, вы не создаете мигом силу, способную завоевать Россию. Это абсурд. У этого никогда не было шансов на успех", — заметил американский военнослужащий на своей странице в соцсети X (ранее Twitter*).

Тем не менее, Макгрегор уверен, что сторонники идеи победы над Москвой никогда этого факта не признают.

Днём ранее Макгрегор заявлял, что высказывания Запада о возможных нападениях со стороны России — это абсурд.

*В РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года