Трамп оставит Украину без помощи, пророчат в Германии

Дональд Трамп в случае его переизбрания на пост президента США прекратит помощь Украине, предрёк депутат Бундестага, внешнеполитический эксперт Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер в интервью медиагруппе Funke.
В целом он ожидает от Трампа усиления изоляционистской политики США. Это не значит немедленного их выхода из НАТО, но доверие к 5-й статье устава альянса может быть подорвано, полагает парламентарий.
"Точно так же Трамп может довести до нуля поддержку Украины и попытаться прийти с Владимиром Путиным к сделке, что привело бы к разделению мира на зоны интересов", — добавил Кизеветтер.
Это, по его мнению, наихудший сценарий, так как он означает "долгосрочную угрозу Европе со стороны России" и, как следствие, необходимость повышения европейских военных расходов в несколько раз.
Власти ЕС и ФРГ в частности сами в этом виноваты, убеждён народный избранник.
"Европа, и в особенности Германия, делают слишком мало для распределения нагрузки в трансатлантических отношениях и не выполняют обещаний в рамках НАТО", — объяснил он.
Выборы президента США пройдут в ноябре. Бывший глава государства, как и ныне действующий, претендует на то, чтобы вновь занять Овальный кабинет, но по результатам опросов, шансов на это больше у Трампа.
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