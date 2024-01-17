Трамп оставит Украину без помощи, пророчат в Германии

Депутат Бундестага Кизеветтер предрёк прекращение помощи США Киеву

1:20 Your browser does not support the audio element. Мир

Дональд Трамп в случае его переизбрания на пост президента США прекратит помощь Украине, предрёк депутат Бундестага, внешнеполитический эксперт Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер в интервью медиагруппе Funke.

Фото: Reuters by Leah Millis

В целом он ожидает от Трампа усиления изоляционистской политики США. Это не значит немедленного их выхода из НАТО, но доверие к 5-й статье устава альянса может быть подорвано, полагает парламентарий.

"Точно так же Трамп может довести до нуля поддержку Украины и попытаться прийти с Владимиром Путиным к сделке, что привело бы к разделению мира на зоны интересов", — добавил Кизеветтер.

Это, по его мнению, наихудший сценарий, так как он означает "долгосрочную угрозу Европе со стороны России" и, как следствие, необходимость повышения европейских военных расходов в несколько раз.

Власти ЕС и ФРГ в частности сами в этом виноваты, убеждён народный избранник.

"Европа, и в особенности Германия, делают слишком мало для распределения нагрузки в трансатлантических отношениях и не выполняют обещаний в рамках НАТО", — объяснил он.

Выборы президента США пройдут в ноябре. Бывший глава государства, как и ныне действующий, претендует на то, чтобы вновь занять Овальный кабинет, но по результатам опросов, шансов на это больше у Трампа.