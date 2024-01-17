США заявили Украине о шокирующих новостях

Журналист Карлсон: помощь Киеву со стороны США сотрёт Украину с лица земли

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Американский журналист Такер Карлсон считает, что военная помощь США Украине сотрёт страну с лица земли.

Фото: "Tucker Carlson" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Соединённые Штаты из американских налогоплательщиков, вероятно, выкачают в общей сложности полтриллиона долларов. Так что справедливо спросить: а что они получат взамен? Ну, целое поколение мёртвых украинцев", — заметил обозреватель в своей программе Tucker Carlson Uncensored.

При этом он отметил, что, прежде всего, с лица земли будет стёрта Америка, ведь она стала гораздо беднее и слабее из-за оказания Киеву военной помощи. Именно поэтому, считает Такер, американские республиканцы больше не хотят финансировать Киев, хотя раньше и занимали противоположную позицию.

Ведь теперь, констатирует журналист, они осознали, что единственным результатом их трат оказались бессмысленные смерти и разрушения.