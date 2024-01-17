Во Франции предрекли крах Запада

Французский историк Тодд: поражение НАТО на Украине помирит Россию и Германию

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Французский учёный и историк Эммануэль Тодд, который спрогнозировал распад Советского Союза за полтора десятка лет до соответствующих событий, считает, что Запад во главе с США ожидает поражение и крах.

Фото: openverse by Jurta is licensed under "Flag of NATO and Ukraine" by Jurta is marked with CC0 1.0.

Известно, что дар предвидения Тодда основан на научном анализе. Как указал эксперт, в настоящее время Запад слаб демографически, поэтому он использует Украину в качестве тарана.

"Мы стали вести наши военные операции чужими руками, превратив Украину в страну наёмников против России. Но в основе современной войны и, возможно, даже войны во всей эпохе лежит техника: то есть, способность производить орудия войны", — отметил он. Его слова приводит Первый канал.

При этом учёный также подчеркнул, что о том, что США и НАТО проиграли в войне, можно говорить уже сегодня, ведь они неспособны снабдить Вооружённые силы Украины достаточным количеством техники.

Как прежде отмечал Тодд в интервью газете Le Figaro, "санкции позволили российскому режиму запустить политику протекционистского импортозамещения. Причём в огромных масштабах, которые Москва сама по себе никогда не смогла бы навязать народу".

Поэтому подобная политика импортозамещения должна способствовать экономике РФ в плане значительного преимущества над европейской экономикой.