Медведев объяснил, почему мир невозможен при сохранении существования Украины

Медведев заявил, что существование Украины смертельно опасно для украинцев

1:11 Your browser does not support the audio element. Мир

Существование Украины смертельно опасно для украинцев, написал 17 января в своем телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Политик уточнил, что он имеет в виду не только нынешний бандеровский киевский режим, но говорит "О любой Украине, кто бы ни стоял у власти".

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Дмитрий Медведев считает, что «наличие самостоятельного государства на исторических российских территориях будет постоянным поводом для возобновления военных действий». Особенно с учетом последних событий.

«Поздно. Кто бы ни стоял у руля ракового новообразования под именем Украина, это не добавит легитимности его правлению и правовой состоятельности самой „стране“. А, стало быть, вероятность новой схватки будет сохраняться неопределенно долго. Практически всегда», — написал политик в своем Telegram-канале.

Но при этом Медведев подчеркнул, что считает украинцев практичными людьми, которые в конечном счете, "за исключением разве что совсем отмороженных нацистов", выберут жизнь. И поймут, что "жизнь в большом общем государстве, которое они сейчас не сильно любят, лучше смерти».