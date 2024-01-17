Медведев объяснил, почему мир невозможен при сохранении существования Украины

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Медведев заявил, что существование Украины смертельно опасно для украинцев

1:11
Мир

Существование Украины смертельно опасно для украинцев, написал 17 января в своем телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Политик уточнил, что он имеет в виду не только нынешний бандеровский киевский режим, но говорит "О любой Украине, кто бы ни стоял у власти".

Медведев заявил, что существование Украины смертельно опасно для украинцев
Фото: wikimedia.org by Svklimkin is licensed under CC BY-SA 4.0

Дмитрий Медведев считает, что «наличие самостоятельного государства на исторических российских территориях будет постоянным поводом для возобновления военных действий». Особенно с учетом последних событий.

«Поздно. Кто бы ни стоял у руля ракового новообразования под именем Украина, это не добавит легитимности его правлению и правовой состоятельности самой „стране“. А, стало быть, вероятность новой схватки будет сохраняться неопределенно долго. Практически всегда», — написал политик в своем Telegram-канале.

Но при этом Медведев подчеркнул, что считает украинцев практичными людьми, которые в конечном счете, "за исключением разве что совсем отмороженных нацистов", выберут жизнь. И поймут, что "жизнь в большом общем государстве, которое они сейчас не сильно любят, лучше смерти».

 

 

Автор Ольга Поплавская
Ольга Поплавская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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