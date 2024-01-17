Британцы в отчаянии: автобусное движение в стране практически уничтожено

Автобусное движение в Британии практически уничтожено, пишет в среду Mirror. Издание приводит несколько полных отчаяния историй из жизни простых британцев.
Пожилая пара вынуждена продавать свой дом, потому что они не могут видеться со своей больной аутизмом дочерью.
"Автобусы сейчас такие ужасные. Мы не водим машину, и это очень расстраивает, потому что мы не можем видеть нашу дочь так часто, как нам хотелось бы, а она — любовь всей нашей жизни", — объясняет 75-летняя Джой Лаш из Липхука, Хантс.
По её словам, раньше автобусы ходили каждый час, а теперь утром остался один рейс для студентов колледжа, а следующий — только днём. Приходится брать такси и платить 25 фунтов за 10 минут езды.
Автобусы "разочаровывают, угнетают и изолируют" также 29-летнюю Демейн Букок, работающую в Университете Шеффилда. Раньше интервалы составляли 30 минут, а теперь их увеличили до двух часов, и то график не соблюдается.
"Можно подождать 45 минут, а потом одновременно появятся два автобуса. Это действительно расстраивает", — поделилась она.
"Я плакала из-за автобусов и знаю, что я не одна такая", — добавила мисс Букок.
Действительно, одна женщина, попросившая не называть её имя, призналась, что разрыдалась от страха, когда осталась на остановке ночью одна, а автобусы уже закончили движение.
Маршрут не пользовался популярностью, придерживаться расписания было сложно из-за непредсказуемой ситуации на дорогах, поэтому число поездок сократили, прокомментировал перевозчик.
Из-за из рук вон плохой работы общественного транспорта пожилые люди не могут попасть к врачам.
Начальник склада Мик Доусон рассказал, что его 62-летняя жена Джудит пропустила назначенную ей маммографию: "Она хотела поехать на раннем автобусе, но он так и не появился. Она позвонила в депо, и там сказали, что у них нет водителя. Это ужасно!"
Он считает тори виноватыми в том, что система автобусного движения в Великобритании практически уничтожена.
"Пока правительство не признает, что общественный транспорт так же важен, как образование и оборона, ситуация не изменится", — согласен 71-летний пенсионер Клайв Тернер из Сомерсета.
Мэр Южного Йоркшира Оливер Коппард пожаловался, что сокращение автобусных перевозок вредит экономике возглавляемого им муниципалитета. Там построен большой логистический центр, но работать в нём некому — люди не могут приехать на ночные смены.
Местные власти просили транспортников организовать маршрут, но получили отказ. Притом что из муниципального бюджета на работу автобусов выделяются десятки миллионов фунтов.
"Безумие какое-то. Правительство заявляет, что хочет роста. То, что поможет росту Южного Йоркшира, — это эффективная система общественного транспорта", — негодует градоначальник.
Он и сам пользуется автобусами, поэтому постоянно сталкивается с нареканиями земляков. Одна жительница рассказала ему, что её сына избили, пока он ждал автобуса. Другой старушке пришлось два часа идти пешком из магазина с сумками, полными продуктов.
По статистике, с 2010 года автобусные перевозки снизились на 22% (Коппард называет более внушительную цифру — около 40%). Ликвидирована почти половина местных маршрутов.
"С 2020 года правительство инвестировало более 3,5 миллиардов фунтов стерлингов в защиту, поддержку и улучшение местных автобусных перевозок", — отчитались в министерстве транспорта.
Благодаря этому до конца года проезд не подорожает, добавили там.
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