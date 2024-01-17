Британцы в отчаянии: автобусное движение в стране практически уничтожено

Mirror рассказала об отчаянии британцев из-за плохой работы автобусов

3:45 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

Автобусное движение в Британии практически уничтожено, пишет в среду Mirror. Издание приводит несколько полных отчаяния историй из жизни простых британцев.

Фото: Bigstock.com

Пожилая пара вынуждена продавать свой дом, потому что они не могут видеться со своей больной аутизмом дочерью.

"Автобусы сейчас такие ужасные. Мы не водим машину, и это очень расстраивает, потому что мы не можем видеть нашу дочь так часто, как нам хотелось бы, а она — любовь всей нашей жизни", — объясняет 75-летняя Джой Лаш из Липхука, Хантс.

По её словам, раньше автобусы ходили каждый час, а теперь утром остался один рейс для студентов колледжа, а следующий — только днём. Приходится брать такси и платить 25 фунтов за 10 минут езды.

Автобусы "разочаровывают, угнетают и изолируют" также 29-летнюю Демейн Букок, работающую в Университете Шеффилда. Раньше интервалы составляли 30 минут, а теперь их увеличили до двух часов, и то график не соблюдается.

"Можно подождать 45 минут, а потом одновременно появятся два автобуса. Это действительно расстраивает", — поделилась она.

"Я плакала из-за автобусов и знаю, что я не одна такая", — добавила мисс Букок.

Действительно, одна женщина, попросившая не называть её имя, призналась, что разрыдалась от страха, когда осталась на остановке ночью одна, а автобусы уже закончили движение.

Маршрут не пользовался популярностью, придерживаться расписания было сложно из-за непредсказуемой ситуации на дорогах, поэтому число поездок сократили, прокомментировал перевозчик.

Из-за из рук вон плохой работы общественного транспорта пожилые люди не могут попасть к врачам.

Начальник склада Мик Доусон рассказал, что его 62-летняя жена Джудит пропустила назначенную ей маммографию: "Она хотела поехать на раннем автобусе, но он так и не появился. Она позвонила в депо, и там сказали, что у них нет водителя. Это ужасно!"

Он считает тори виноватыми в том, что система автобусного движения в Великобритании практически уничтожена.

"Пока правительство не признает, что общественный транспорт так же важен, как образование и оборона, ситуация не изменится", — согласен 71-летний пенсионер Клайв Тернер из Сомерсета.

Мэр Южного Йоркшира Оливер Коппард пожаловался, что сокращение автобусных перевозок вредит экономике возглавляемого им муниципалитета. Там построен большой логистический центр, но работать в нём некому — люди не могут приехать на ночные смены.

Местные власти просили транспортников организовать маршрут, но получили отказ. Притом что из муниципального бюджета на работу автобусов выделяются десятки миллионов фунтов.

"Безумие какое-то. Правительство заявляет, что хочет роста. То, что поможет росту Южного Йоркшира, — это эффективная система общественного транспорта", — негодует градоначальник.

Он и сам пользуется автобусами, поэтому постоянно сталкивается с нареканиями земляков. Одна жительница рассказала ему, что её сына избили, пока он ждал автобуса. Другой старушке пришлось два часа идти пешком из магазина с сумками, полными продуктов.

По статистике, с 2010 года автобусные перевозки снизились на 22% (Коппард называет более внушительную цифру — около 40%). Ликвидирована почти половина местных маршрутов.

"С 2020 года правительство инвестировало более 3,5 миллиардов фунтов стерлингов в защиту, поддержку и улучшение местных автобусных перевозок", — отчитались в министерстве транспорта.

Благодаря этому до конца года проезд не подорожает, добавили там.