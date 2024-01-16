Зачем Иран атаковал базы США и к чему ведут такие удары

Политолог Курбанов: Иран знает, что их атаки останутся без ответа

1:19 Your browser does not support the audio element. Мир

Иран атаковал американские базы в Ираке и Сирии с целью ликвидации террористов, полагая, что США не ответят на эти действия. Политолог и эксперт по Ближнему Востоку, Маис Курбанов, поделился своим мнением в беседе с URA. RU.

Фото: https://www.dvidshub.net/image/5679715/dod-conducts-ground-launched-cruise-missile-test by U.S. Department of Defense/Scott Howe

"Иран обладает обширным опытом, и они понимают, что, предпринимая определенные шаги, не столкнутся с ответным ударом. Они всегда тщательно все просчитывают. Иран демонстрирует, что не собирается договариваться с террористами. Таким образом, те, кто подвергся атаке, получили заслуженное наказание. Кроме того, Иран представил свое новейшее оружие, способное наносить точечные удары, что было успешно продемонстрировано в этой операции. Они выполнили свой план по уничтожению около 200 террористов. Также Иран осознает, что, принимая такие решения, у него есть поддержка со стороны России, Китая, БРИКС и ШОС", — пояснил Маис Курбанов.

Тем не менее иранист подчеркнул, что атаки Тегерана не приведут к началу Третьей мировой войны.