Иран атаковал американские базы в Ираке и Сирии с целью ликвидации террористов, полагая, что США не ответят на эти действия. Политолог и эксперт по Ближнему Востоку, Маис Курбанов, поделился своим мнением в беседе с URA. RU.
"Иран обладает обширным опытом, и они понимают, что, предпринимая определенные шаги, не столкнутся с ответным ударом. Они всегда тщательно все просчитывают. Иран демонстрирует, что не собирается договариваться с террористами. Таким образом, те, кто подвергся атаке, получили заслуженное наказание. Кроме того, Иран представил свое новейшее оружие, способное наносить точечные удары, что было успешно продемонстрировано в этой операции. Они выполнили свой план по уничтожению около 200 террористов. Также Иран осознает, что, принимая такие решения, у него есть поддержка со стороны России, Китая, БРИКС и ШОС", — пояснил Маис Курбанов.
Тем не менее иранист подчеркнул, что атаки Тегерана не приведут к началу Третьей мировой войны.
"Мы становимся свидетелями важных событий в мире. Но Третья мировая война не настанет. В случае ее начала Америка уйдет из Евразии и всех основных континентов, потеряет свое богатство, что фактически приведет к ее исчезновению", — добавил Курбанов.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.