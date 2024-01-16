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Альтернативы использованию нефтепроводной системы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) для экспорта казахстанской нефти отсутствуют

Альтернативного маршрута для экспорта, кроме как через Россию, нет — КТК

1:23
Мир

Альтернативы использованию нефтепроводной системы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) для экспорта казахстанской нефти в настоящее время отсутствуют, заявил заместитель генерального директора КТК по связям с казахстанским правительством РК, Кайргельды Кабылдин. Он отметил, что несмотря на возможность появления дополнительных маршрутов, их обоснование будет актуальным лишь при увеличении объемов добычи нефти, сообщает EADaily.

"Альтернативы КТК в части транспортировки существующих объемов и проектов разработки нефти в Казахстане сегодня нет. Могут быть дополнительные маршруты, но они могут быть обоснованы при наличии дополнительных объемов нефти. Дай бог, Казахстан будет добывать 200 миллионов тонн, вот тогда может понадобиться еще дополнительный маршрут", — подчеркнул Кабылдин на брифинге.

Он уточнил, что рассматриваемые дополнительные маршруты включают трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, транзитные поставки через Китай и Иран. Тем не менее, по мнению Кабылдина, эти варианты следует рассматривать только в случае превышения мощностей, предоставленных КТК.

Глава КТК, Николай Горбань, заявил, что говорить о зависимости Казахстана от КТК нецелесообразно, поскольку проект является собственностью республики. Тем не менее, он признал возможность диверсификации и перераспределения экспортных потоков.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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