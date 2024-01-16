Гарантии безопасности, предоставленные Бухарестом Украине, не соответствуют интересам Румынии. Об этом заявил лидер партии "Альянс за объединения румын" Джордж Симион на сегодняшней пресс-конференции, подчеркнув, что президент Клаус Йоханнис, госсекретарь МИД Юлиан Фота и премьер-министр Марчел Чолаку являются "пешками" чужих интересов, не соответствующих национальным, сообщает EADaily.
"Мы не можем оставаться безразличными, наблюдая, как Румыния предлагает совершенно неясные гарантии безопасности стране, находящейся в вооруженном конфликте", — подчеркнул политик.
Он потребовал созыва экстренной сессии парламента для выяснения позиции властей, выступивших с этой инициативой на форуме в Давосе, отметив, что эта встреча получила критику от многих международных голосов.
Президент Национального совета управления Альянса сенатор Клаудиу Тырзиу добавил, что соглашение между Румынией и Украиной окажется катастрофическим для страны.
"Мы подчеркиваем, что ситуация военного конфликта — не игрушка. Мы требуем немедленного прекращения обсуждений, выхода из переговоров. Президент Йоханнис должен предстать перед парламентом, чтобы узнать мнение парламентариев и запросить голосование, чтобы получить мандат на принятие политических решений, затрагивающих страну в условиях конфликта", — заключил Тырзиу.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.