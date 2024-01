Гарантии безопасности, предоставленные Бухарестом Украине, не соответствуют интересам Румынии

Гарантии безопасности, предоставленные Бухарестом Украине, не соответствуют интересам Румынии. Об этом заявил лидер партии "Альянс за объединения румын" Джордж Симион на сегодняшней пресс-конференции, подчеркнув, что президент Клаус Йоханнис, госсекретарь МИД Юлиан Фота и премьер-министр Марчел Чолаку являются "пешками" чужих интересов, не соответствующих национальным, сообщает EADaily.

Фото: Wikipedia by Mihai Armaș is licensed under CC BY 4.0