Гарантии безопасности, предоставленные Бухарестом Украине, не соответствуют интересам Румынии

Гарантии безопасности Украине противоречат интересам румын — сенатор

Гарантии безопасности, предоставленные Бухарестом Украине, не соответствуют интересам Румынии. Об этом заявил лидер партии "Альянс за объединения румын" Джордж Симион на сегодняшней пресс-конференции, подчеркнув, что президент Клаус Йоханнис, госсекретарь МИД Юлиан Фота и премьер-министр Марчел Чолаку являются "пешками" чужих интересов, не соответствующих национальным, сообщает EADaily.

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"Мы не можем оставаться безразличными, наблюдая, как Румыния предлагает совершенно неясные гарантии безопасности стране, находящейся в вооруженном конфликте", — подчеркнул политик.

Он потребовал созыва экстренной сессии парламента для выяснения позиции властей, выступивших с этой инициативой на форуме в Давосе, отметив, что эта встреча получила критику от многих международных голосов.

Президент Национального совета управления Альянса сенатор Клаудиу Тырзиу добавил, что соглашение между Румынией и Украиной окажется катастрофическим для страны.