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В тяжёлой для Украины ситуации Столтенберг даже не отважился на прогноз

Столтенберг назвал тяжёлой для Украины ситуацию на фронте

0:58
Мир

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал тяжёлой для Украины ситуацию на фронте. Такую оценку он дал во вторник на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Столтенберг назвал тяжёлой для Украины ситуацию на фронте
Фото: Reuters by Fabrizio Bensch

"Ситуация на фронте чрезвычайно тяжёлая, — посетовал он. — Русские атакуют, и контрнаступление, которое украинцы запустили прошлым летом, не дало те результаты, на которые мы все надеялись. Мы видим, как Россия сейчас наращивает [силы]. В целом Россия серьезно атакует. Это серьёзно, мы не должны недооценивать Россию".

В этой связи он воздержался от прогнозов развития событий в зоне конфликта на Украине.

"Я очень осторожен в предсказаниях того, как могут развиваться войны. По своей природе войны непредсказуемы", — пояснил глава Североатлантического альянса.

Единственное, что вселяет оптимизм в Столтенберга — то, что Украина сумела-таки сохранить независимость. Об этом он написал в заблокированном в РФ твиттере.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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