Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал тяжёлой для Украины ситуацию на фронте. Такую оценку он дал во вторник на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Ситуация на фронте чрезвычайно тяжёлая, — посетовал он. — Русские атакуют, и контрнаступление, которое украинцы запустили прошлым летом, не дало те результаты, на которые мы все надеялись. Мы видим, как Россия сейчас наращивает [силы]. В целом Россия серьезно атакует. Это серьёзно, мы не должны недооценивать Россию".
В этой связи он воздержался от прогнозов развития событий в зоне конфликта на Украине.
"Я очень осторожен в предсказаниях того, как могут развиваться войны. По своей природе войны непредсказуемы", — пояснил глава Североатлантического альянса.
Единственное, что вселяет оптимизм в Столтенберга — то, что Украина сумела-таки сохранить независимость. Об этом он написал в заблокированном в РФ твиттере.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.