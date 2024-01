Трамп рассказал, какие отношения связывают его с Путиным

Экс-лидер США Дональд Трамп дал характеристику своим отношениям с российским президентом Владимиром Путиным.

Фото: Оpenverse by Гейдж Скидмор is licensed under "Donald Trump" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.