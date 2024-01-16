Трамп рассказал, какие отношения связывают его с Путиным

Трамп отметил, что его с Путиным связывают замечательные отношения

Экс-лидер США Дональд Трамп дал характеристику своим отношениям с российским президентом Владимиром Путиным.

Фото: Оpenverse by Гейдж Скидмор is licensed under "Donald Trump" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

Своим мнением по этому поводу Трамп поделился со своими единомышленниками после того, как узнал о победе на праймериз республиканцев в штате Айова.

Бывший президент США подчеркнул, что в его общении с Путиным всё превосходно.

"У меня с Путиным замечательные отношения, мы отлично ладим", — сказал Трамп.

Экс-хозяин Белого дома убеждён, что этот факт его радует, потому что это "прекрасно", а не наоборот.

Выступая в Айове, Трамп заметил, что сегодня мир находится в опасной близости от третьей мировой войны. Кандидат в президенты США заверил, что он может изменить такой ход событий. Трамп предупредил, что если дело всё-таки дойдёт до глобального конфликта, он не будет выглядеть так, как выглядели военные противостояния до этого, а станет намного масштабнее.