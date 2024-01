НАТО назвали региональным блоком

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг снова назвал Североатлантический альянс региональным блоком. Он подчеркнул, что объединение носит региональный характер и таким оно и останется.

