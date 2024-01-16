Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг снова назвал Североатлантический альянс региональным блоком. Он подчеркнул, что объединение носит региональный характер и таким оно и останется.
"НАТО является и останется региональным блоком в трансатлантическом регионе, который, тем не менее, противостоит глобальным угрозам. Безопасность более не является региональным вопросом, это вопрос глобальный", — заметил Столтенберг в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме, который сейчас проходит в Давосе.
При этом генсек НАТО обратил внимание на то, что альянс таким и останется, несмотря на то, что Запад пытается переключить его деятельность на Азию. Ведь всё, что важно для Азии, важно для Европы, и это действует в и обратную сторону.
Также Столтенберг подчеркнул, что сейчас "не НАТО движется в Азию, а Китай приближается в Африке, Арктике, вопросах контроля за критической инфраструктурой". Все эти вопросы имеют непосредственное значения для безопасности военного блока.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.