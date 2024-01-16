НАТО назвали региональным блоком

Столтенберг заявил, что НАТО носит региональный характер

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг снова назвал Североатлантический альянс региональным блоком. Он подчеркнул, что объединение носит региональный характер и таким оно и останется.

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"НАТО является и останется региональным блоком в трансатлантическом регионе, который, тем не менее, противостоит глобальным угрозам. Безопасность более не является региональным вопросом, это вопрос глобальный", — заметил Столтенберг в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме, который сейчас проходит в Давосе.

При этом генсек НАТО обратил внимание на то, что альянс таким и останется, несмотря на то, что Запад пытается переключить его деятельность на Азию. Ведь всё, что важно для Азии, важно для Европы, и это действует в и обратную сторону.

Также Столтенберг подчеркнул, что сейчас "не НАТО движется в Азию, а Китай приближается в Африке, Арктике, вопросах контроля за критической инфраструктурой". Все эти вопросы имеют непосредственное значения для безопасности военного блока.