Орбан согласился помогать Украине, но без ущерба для ЕС

Орбан предложил помогать Украине из внебюджетных источников

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Премьер Венгрии Виктор Орбан предложил финансировать Украину без вреда для общеевропейского бюджета. Такую идею он высказал во вторник после переговоров в Будапеште со словацким коллегой Робертом Фицо.

Фото: Global Look Press

"Думаю, что мы должны помочь Украине, но таким образом, чтобы не навредить бюджету Евросоюза", — заявил политик.

По его мнению, вполне возможна финансовая помощь Киеву "из внебюджетных источников" ЕС.

"Неизвестно, что будет через четыре года" на Украине, пояснил Орбан.

Ранее Еврокомиссия попыталась убедить Венгрию снять вето с решения о помощи Украине, предложив взамен пересматривать её ежегодно, и по словам неназванного венгерского чиновника, Орбан вроде бы не против.

Тем временем в Европарламенте начат сбор подписей за лишение главы венгерского правительства права голоса в Совете ЕС.