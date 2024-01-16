В США сохраняют планы по развёртыванию военного флота в Одессе

Глава крымского парламента заявил о планах США развернуть в Одессе свой военный флот

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Глава крымского парламента Владимир Константинов поделился мнением, что США сохраняют планы развернуть в Одессе свой военный флот.

Фото: Министерство обороны РФ

В новом докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ) говорится, что нейтральные государства должны создать военно-морскую оперативную группу в Черном море для сопровождения торговых судов, вывозящих из региона зерно и удобрения.

"Если Одесса останется под контролем киевского режима, то не нужно быть великим прогнозистом, что как только стабилизируются отношения, весь флот США будет там, и мы потеряем Чёрное море стратегически", — заметил он в беседе с журналистами.

Тем не менее, Константинов уверен, что необходимо не допустить присутствия в Чёрном море тех стран, которые к Черноморскому региону не относятся, как и развёртывания баз Соединённых Штатов на территориях, подконтрольных киевским властям. Как констатирует эксперт, пока Одесса не под контролем российских сил, расслабляться Крыму нельзя.