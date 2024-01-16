SCMP: Россия ответила на провокации Японии

Профессор Джеймс Браун: Россия поквиталась с Японией за постоянные провокации

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Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Хабаровск на прошлой неделе сообщил, что в будущем обязательно посетит Курильские острова. На это заявление обратили внимание в Токио, отмечает гонконгское издание South China Morning Post (SCMP).

Фото: Правда.Ру

В материале отмечается, что слова Путина про Курилы были восприняты некоторыми экспертами как демонстрация пренебрежительного отношения к Японии.

Недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что спор о Курильских островах завершён, вопросы суверенитета над ними более не обсуждаются, говорится в материале.

Его автор полагает, что заявление Путина подтвердило данную позицию, что вызвало раздражение в Токио. Правительство Японии после слов российского президента о намерении посетить Курильские острова будет внимательно следить за ситуацией. Об этом сообщил генсек правительства Ёсимаса Хаяси.

Уточним, что речь идёт о четырёх южнокурильских островах, на которые претендует Япония. И отметим, что официальная позиция России и заключается в том, что обсуждать здесь нечего. Причём заявляется об этом давно.

Но возвращаясь к материалу в гонконгском издании отметим, что его автор позицию России то ли сознательно игнорирует, то ли просто о ней не знает.

Он приводит мнение доцента кафедры международных отношений Токийского университета Ре Хината. Который не верит, что визит Путина на острова сделает отношения хуже, чем сейчас. Но "нам придётся следить за тем, что он будет делать, когда всё-таки поедет на острова".

А профессор международных отношений в токийском кампусе Университета Темпл Джеймс Браун считает, что заявления российского руководства являются ответом на провокации Японии. Токио присоединился к антироссийским санкциям, при каждом случае подчёркивая, что будет их расширять.

"Россия искала способы нанести ответный удар, что она и сделала, включив Японию в список недружественных государств, прекратив переговоры о мирном договоре и запретив импорт японских морепродуктов", — считает Джеймс Браун.