Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) пожаловались на растущее давление российской армии на Купянском направлении. Как передаёт телеканал BFM TV, здесь российские военнослужащие "идут волнами".
"Русские валят на нас со всех сторон. Они идут волнами, и каждая новая волна сильнее предыдущей", — рассказал украинский боевик по фамилии Промин.
При этом он отметил, что на Купянском направлении ведутся интенсивные бои. В то же время, погодные условия всё продолжают ухудшаться, что выматывает солдат, и следовательно, служит причиной больших потерь.
Вдобавок, в рядах ВСУ пожаловались, что их сограждане стали постепенно забывать о том, что происходит на передовой. При этом внимание Запада ослабевает ещё быстрее.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.