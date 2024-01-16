В ВСУ забили тревогу из-за растущего давления ВС РФ под Купянском

В ВСУ пожаловались на растущее давление ВС России на Купянском направлении

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Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) пожаловались на растущее давление российской армии на Купянском направлении. Как передаёт телеканал BFM TV, здесь российские военнослужащие "идут волнами".

Фото: infosmi.net

"Русские валят на нас со всех сторон. Они идут волнами, и каждая новая волна сильнее предыдущей", — рассказал украинский боевик по фамилии Промин.

При этом он отметил, что на Купянском направлении ведутся интенсивные бои. В то же время, погодные условия всё продолжают ухудшаться, что выматывает солдат, и следовательно, служит причиной больших потерь.

Вдобавок, в рядах ВСУ пожаловались, что их сограждане стали постепенно забывать о том, что происходит на передовой. При этом внимание Запада ослабевает ещё быстрее.