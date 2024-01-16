Украинский генерал Александр Сырский рассказал о ситуации на восточном участке фронта в зоне специальной военной операции н Украине. По его словам, здесь боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) перешли в состояние "активной обороны".
"Наши цели остаются неизменными: удержать наши позиции <…> истощить [российскую армию — ред.]", — заметил он. Его слова приводит агентство Reuters.
Как уточнил генерал, активная оборона, к которой переходят украинские формирования, предполагает "удержание противника в напряжении" и попытки отыскать возможности, чтобы нанести ему удар.
Однако, признаёт Сырский, сейчас ВСУ испытывают дефицит боеприпасов.
После летнего контрнаступления ВСУ, которое провалилось, российские военнослужащие смогли взять инициативу на поле боя. Так, в конце декабря прошлого года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Марьинки в Донецкой Народной республике.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.