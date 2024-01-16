ВСУ перешли к активной обороне на восточном фланге

Сырский сообщил о переходе к активной обороне на восточном фланге

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Украинский генерал Александр Сырский рассказал о ситуации на восточном участке фронта в зоне специальной военной операции н Украине. По его словам, здесь боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) перешли в состояние "активной обороны".

Фото: https://t.me/ukraina_ru/134531

"Наши цели остаются неизменными: удержать наши позиции <…> истощить [российскую армию — ред.]", — заметил он. Его слова приводит агентство Reuters.

Как уточнил генерал, активная оборона, к которой переходят украинские формирования, предполагает "удержание противника в напряжении" и попытки отыскать возможности, чтобы нанести ему удар.

Однако, признаёт Сырский, сейчас ВСУ испытывают дефицит боеприпасов.

После летнего контрнаступления ВСУ, которое провалилось, российские военнослужащие смогли взять инициативу на поле боя. Так, в конце декабря прошлого года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Марьинки в Донецкой Народной республике.