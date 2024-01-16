Российский профессор Морозов задержан властями Эстонии

Сотрудниками полиции безопасности Эстонии задержан российский гражданин Вячеслав Морозов, являющийся профессором Тартуского университета.
После ареста Морозов, которого подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами, был заключён в таллинскую тюрьму.
Rus.ERR уточняет, что Морозов находится в тюрьме с 3 января.
Морозов преподавал политологию в Институте Шютте Тартуского университета. По словам заведующей Кристийны Тыниссон, университет уволил профессора, когда он стал подозреваемым.
Профессор занимался преподавательской работой в университете с 2010 года.
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