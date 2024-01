Российский профессор Морозов задержан властями Эстонии

Сотрудниками полиции безопасности Эстонии задержан российский гражданин Вячеслав Морозов, являющийся профессором Тартуского университета.

Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Russiannn6876 is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0