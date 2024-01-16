Российский профессор Морозов задержан властями Эстонии

ERR: в Эстонии задержан российский профессор Морозов

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Сотрудниками полиции безопасности Эстонии задержан российский гражданин Вячеслав Морозов, являющийся профессором Тартуского университета.

Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Russiannn6876 is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0

После ареста Морозов, которого подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами, был заключён в таллинскую тюрьму.

Rus.ERR уточняет, что Морозов находится в тюрьме с 3 января.

Морозов преподавал политологию в Институте Шютте Тартуского университета. По словам заведующей Кристийны Тыниссон, университет уволил профессора, когда он стал подозреваемым.

Профессор занимался преподавательской работой в университете с 2010 года.