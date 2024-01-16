В Европарламенте призвали помочь Киеву отправить украинских беженцев на фронт

Депутат ЕП Мадисон потребовал помочь Киеву вернуть на фронт украинских беженцев

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Депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон заявил, что Европа должна помочь Киеву отправить на фронт украинцев, которые бежали из страны.

Своё мнение он аргументирует тем, что сейчас Вооружённым силам Украины (ВСУ) нужны военнослужащие, потому что тысячи людей погибли на фронте.

"[Президент Украины Владимир — ред.] Зеленский заявил очень ясно, что им нужны люди, потому что тысячи погибли. Но в Европе есть около 800 тысяч человек, нарушивших закон Украины и бежавших из страны как трусы", — заметил европейский депутат. Его выступление опубликовано в Telegram-канале "Страна.ua".

Так, заключает Мадисон, европейские страны должны помочь Украине как с вооружением, так и с возвращением мужчин, чтобы те "боролись и победили в этой войне".