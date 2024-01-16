Украине предрекли шокирующую участь

Украина пожертвует территорией и НАТО для достижения мира с РФ

0:56 Your browser does not support the audio element. Мир

Немецкий политик Сара Вагенкнехт поделилась мнением, что Украина может пожертвовать территорией и НАТО, чтобы достигнуть мира с Россией. Дело в том, что для начала мирных переговоров Киеву придётся пойти на уступки Москве.

Фото: .thetimes.co.uk

"Во-первых, это отказ от перспективы вступления в НАТО, во-вторых, вероятны территориальные уступки", — пояснила политик в эфире телеканала Tagesschau.

При этом Вагенкнехт подчеркнула, что по состоянию на настоящий день позиция для Киева и Запада позиция на переговорах, чем два года назад. Ведь требование Украины о том, что в случае поставки Киеву оружия переговорная позиция улучшится, в итоге не оправдалось.

Как уточняли эксперты, мирные переговоры по украинскому конфликту, если они состоятся, будут возможны только между Москвой и Киевом. При этом они будут вестись не по "формуле мира" украинского лидера Владимира Зеленского.