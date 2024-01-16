ВСУ сообщили о катастрофе в Крынках

Спикер ВСУ Гуменюк признала успех ВС РФ в Крынках

Начальник объединённого координационного пресс-центра сил обороны Украины "Юг", полковник Наталия Гуменюк рассказала о самом болезненном участке для боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции. По её словам, это плацдарм в Крынках.

Фото: "Ukraine under attack" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

"Что касается ситуации в Крынках, это, конечно, очень болезненный сегмент, поскольку враг мощно жмёт туда огнем", — заметила Гуменюк. Её цитирует издание "Обозреватель".

Как уточнила украинский полковник, в этом районе российские военнослужащие обстреливают позиции украинской армии, используя реактивные системы залпового огня, тяжёлой артиллерии, танков. Чаще же всего российские бойцы используют дроны.

Удары российских военнослужащих, добавляет она, направлены на то, чтобы сделать невозможным снабжение украинского плацдарма на левом берегу Днепра выбив оттуда всех боевиков ВСУ.