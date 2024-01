ВСУ сообщили о катастрофе в Крынках

Начальник объединённого координационного пресс-центра сил обороны Украины "Юг", полковник Наталия Гуменюк рассказала о самом болезненном участке для боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции. По её словам, это плацдарм в Крынках.

Фото: "Ukraine under attack" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.