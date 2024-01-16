Названы условия для переговоров между РФ и Украиной

Переговоры по конфликту на Украине возможны лишь между Киевом и Москвой

0:50 Your browser does not support the audio element. Мир

Собеседник РИА Новости выразил мнение, что мирные переговоры по украинскому конфликту, если они состоятся, будут возможны только между Москвой и Киевом. Причём, вестись они будут не по "формуле мира" президента Украины Владимира Зеленского.

Фото: википедия

"Переговоры, если и когда они состоятся, будут не на основе "формулы" Зеленского и не в "копенгагенском формате", а между Россией и Украиной и исходя из ситуации "на земле" и политико-географических реалий", — подчёркивает источник информагентства в Москве.

При этом в Москве неоднократно отмечали, что для неё абсолютным приоритетом остаётся достижение всех целей специальной военной операции на Украине. Зеленский, в свою очередь, заявлял, что Киев заинтересован в участии Китая в урегулировании конфликта по так называемой "формуле мира".