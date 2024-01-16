В США ждут, когда ВСУ перейдут к обороне

Bloomberg: США хотят, чтобы Киев перешёл к обороне

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В США заявили, что ожидают, когда боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) перейдут к обороне. Как указал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, в Белом доме надеются, что Киев сменит свою стратегию. Об этом информирует агентство Bloomberg.

Фото: kyivpost.com

"Белый дом хочет, чтобы Украина сменила стратегию борьбы с наступления на оборону", — отмечается в материале.

Вдобавок, обозреватели агентства обратили внимание на то, что Салливан также планирует передать данное послание президенту Украины Владимиру Зеленскому. Ожидается, что это случится во время их встречи на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Причём, авторы материала уверены, что сам украинский лидер также осознаёт необходимость изменений, но в очередной раз хочет сделать акцент на том, что Киев нуждается в военной поддержке со стороны США и Европы.