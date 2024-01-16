Министр обороны Польши признался в страхе перед Россией

Из-за России Польша увеличит военный бюджет на 20%

0:57 Your browser does not support the audio element. Мир

Польша должна быть готова к любым угрозам со стороны России, заявил в понедельник вице-премьер и глава минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш, комментируя нашумевшую статью в Bild.

Фото: PAP by Piotr Nowak

Ранее немецкий таблоид (сайт которого заблокирован в РФ) обнародовал "секретный план" бундесвера, в соответствии с которым предполагается нападение России на восточные страны НАТО.

Этого вполне можно ожидать, уверен польский министр. "Мы должны быть готовы к любому сценарию", — сказал он телеканалу Polsat.

Глава министерства национальной обороны рассказал о мерах, которые предпринимаются в этой связи. Модернизируется вооружение, производятся закупки новой техники для оснащения войск. Бюджет оборонного ведомства вырастет в 2024 году на 20% и достигнет 119 миллиардов злотых (29,5 миллиарда долларов) — рекордной величины в новейшей истории страны.