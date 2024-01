На Украине предложили отбиваться от русских лопатами

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал альтернативу оружия для боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) в случае, если поставки оружия Киеву прекратятся. Особое внимание дипломат акцентировал на то, что разногласия в Вашингтоне вокруг выделения Украине военной помощи сказываются на состоянии дел в армии.

Фото: "220222-D-BN624-0106" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.