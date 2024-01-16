На Украине предложили отбиваться от русских лопатами

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Кулеба: ВСУ придётся сражаться лопатами при прекращении поставок оружия

1:00
Мир

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал альтернативу оружия для боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) в случае, если поставки оружия Киеву прекратятся. Особое внимание дипломат акцентировал на то, что разногласия в Вашингтоне вокруг выделения Украине военной помощи сказываются на состоянии дел в армии.

Кулеба: ВСУ придётся сражаться лопатами при прекращении поставок оружия
Фото: "220222-D-BN624-0106" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.

Таким образом, отмечает он, даже если западные союзники перестанут поставлять оружие Украине, ВСУ будут воевать при помощи лопат.

"Время уходит, но не наши приверженность и решимость защищать нашу страну. Я, чёрт возьми, серьёзен, когда говорю, что даже если у нас закончится оружие [стран Запада — ред.], мы будем воевать лопатами", — заметил министр в интервью американской телекомпании ABC.

Как прежде заявлял координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, Соединённые Штаты больше не смогут отправить Украине военную помощь из-за прекращения финансирования. 

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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