На Украине предложили отбиваться от русских лопатами

Кулеба: ВСУ придётся сражаться лопатами при прекращении поставок оружия

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал альтернативу оружия для боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) в случае, если поставки оружия Киеву прекратятся. Особое внимание дипломат акцентировал на то, что разногласия в Вашингтоне вокруг выделения Украине военной помощи сказываются на состоянии дел в армии.

Фото: "220222-D-BN624-0106" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.

Таким образом, отмечает он, даже если западные союзники перестанут поставлять оружие Украине, ВСУ будут воевать при помощи лопат.

"Время уходит, но не наши приверженность и решимость защищать нашу страну. Я, чёрт возьми, серьёзен, когда говорю, что даже если у нас закончится оружие [стран Запада — ред.], мы будем воевать лопатами", — заметил министр в интервью американской телекомпании ABC.

Как прежде заявлял координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, Соединённые Штаты больше не смогут отправить Украине военную помощь из-за прекращения финансирования.