Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал альтернативу оружия для боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) в случае, если поставки оружия Киеву прекратятся. Особое внимание дипломат акцентировал на то, что разногласия в Вашингтоне вокруг выделения Украине военной помощи сказываются на состоянии дел в армии.
Таким образом, отмечает он, даже если западные союзники перестанут поставлять оружие Украине, ВСУ будут воевать при помощи лопат.
"Время уходит, но не наши приверженность и решимость защищать нашу страну. Я, чёрт возьми, серьёзен, когда говорю, что даже если у нас закончится оружие [стран Запада — ред.], мы будем воевать лопатами", — заметил министр в интервью американской телекомпании ABC.
Как прежде заявлял координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, Соединённые Штаты больше не смогут отправить Украине военную помощь из-за прекращения финансирования.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.