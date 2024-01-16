Илон Маск поддержал идею Владимира Зеленского провести мирную конференцию по Украине. Миллиардер высказался на эту тему в X (бывший твиттер, заблокирован в РФ).
Эту инициативу украинский лидер озвучил на пресс-конференции с президенткой Швейцарии Виолой Амхерд. Та, в свою очередь, согласилась.
"Я подтвердила: Швейцария была бы готова организовать конференцию", — сказала она.
"Надеюсь, это произойдёт. Настало время прекратить смерти в окопах", — прокомментировал Маск в своей соцсети.
Как пояснил Зеленский, мероприятие должно пройти на уровне лидеров государств. Он, однако, намекнул, что не хотел бы видеть Россию среди участников.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.