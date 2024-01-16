Маск поддержал Зеленского

Маск высказался за мирную конференцию по Украине

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Илон Маск поддержал идею Владимира Зеленского провести мирную конференцию по Украине. Миллиардер высказался на эту тему в X (бывший твиттер, заблокирован в РФ).

Фото: Getty Images by Justin Sullivan

Эту инициативу украинский лидер озвучил на пресс-конференции с президенткой Швейцарии Виолой Амхерд. Та, в свою очередь, согласилась.

"Я подтвердила: Швейцария была бы готова организовать конференцию", — сказала она.

"Надеюсь, это произойдёт. Настало время прекратить смерти в окопах", — прокомментировал Маск в своей соцсети.

Как пояснил Зеленский, мероприятие должно пройти на уровне лидеров государств. Он, однако, намекнул, что не хотел бы видеть Россию среди участников.