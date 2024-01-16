Депутатов Верховной рады призвали мобилизовать совместно с рядовыми гражданами

На Украине хотят мобилизовать 100 депутатов

1:08 Your browser does not support the audio element. Мир

Член украинского парламента Михаил Цымбалюк выразил мнение, что депутаты Верховной рады должны подлежать мобилизации как и рядовые украинские граждане. Ведь в прошлом году процент признанных непригодными к воинской службе украинцев вырос в два раза.

Фото: РИА Новости by Евгений Котенко

В то же время, следует постараться сохранить деятельность Рады, депутаты которой принимают законы и продолжают военное положение в стране.

"Но нужно выработать норму, как сохранить действующей Верховную раду, <…> которая сможет принимать законы, продолжать военное положение, мобилизацию, а для этого нужно 300 нардепов, — заметил он в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам члена украинского парламента, на настоящий день есть 401 народный депутат. И если "отбросить" неподлежащих мобилизации граждан: женщин, многодетных мужчин и тех, кому больше 60 лет, то можно мобилизовать, по итогу, около сотни народных депутатов. Таким образом, уверен украинский парламентарий, можно было бы продемонстрировать обществу "справедливость по мобилизации".

Известно, что сейчас на Украине готовят законопроект о новых правилах мобилизации.