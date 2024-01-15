В Эстонии придумали, что делать Западу, чтобы помочь Киеву за три года "одолеть Россию"

ERR: Эстония разработала стратегию, при помощи которой Запад сможет "победить Украину" за три года

0:58 Your browser does not support the audio element. Мир

Эстонским министерством обороны был разработан документ, в котором говорится, что должен делать Запад, чтобы Украина "одержала победу" над Россией.

Фото: Openverse by jonworth-eu is licensed under CC BY 2.0

Как сообщает ERR, участниками этой стратегии, по замыслу Эстонии, должны стать государства-члены рабочей группы Рамштайн.

Главная мысль документа заключается в том, что западным странам нужно понять, что для поддержки Украины от них требуется совсем немного. Помощь Киеву будет вполне посильной для его партнёров, если они будут оказывать её совместными усилиями.

"Например, ВВП всех стран — участниц рабочей группы Рамштайн составляет €47 трлн, из которых на помощь Украине было направлено лишь 0,2%. При этом ВВП России оценивается лишь в €2 трлн", — говорится в статье.

До этого стало известно, что планирует в следующие четыре года выделить на поддержку Украины 400 миллионов евро.