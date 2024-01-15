Для того, чтобы сбежать с Украины, местные уклонисты пытаются стать "невидимыми"

Украинцы начали покупать зимние маскировочные костюмы, чтобы сбежать из страны

0:42 Your browser does not support the audio element. Мир

Для того, чтобы пересечь границу Украины, жители страны покупают зимние маскировочные костюмы.

Фото: "Час Пик"

Такой информацией поделилось украинское издание "СТРАНА.ua", ссылаясь на источники в Госпогранслужбе.

В ведомстве рассказали о двух украинцах, задержанных в Одесской области возле села Топалы, неподалёку от молдавской границы.

Задержанные являются жителями Запорожской области, а костюмы, в которых их поймали, они купили по интернету. О том, где можно попытаться пересечь границу, им сообщил один из знакомых.