Для того, чтобы сбежать с Украины, местные уклонисты пытаются стать "невидимыми"

Для того, чтобы пересечь границу Украины, жители страны покупают зимние маскировочные костюмы.
Такой информацией поделилось украинское издание "СТРАНА.ua", ссылаясь на источники в Госпогранслужбе.
В ведомстве рассказали о двух украинцах, задержанных в Одесской области возле села Топалы, неподалёку от молдавской границы.
Задержанные являются жителями Запорожской области, а костюмы, в которых их поймали, они купили по интернету. О том, где можно попытаться пересечь границу, им сообщил один из знакомых.
"На украинских маркетплейсах есть множество объявлений с такими костюмами. Стоят они до тысячи гривен", — говорится в материале.
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