СМИ: делегация Китая в Давосе заставила американцев понервничать

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Politico: в США обеспокоились скромным присутствием в Давосе по сравнению с КНР

1:04
Мир

Американские дипломаты обеспокоились из-за большой численности делегации КНР на форуме в Давосе. Как сообщает издание Politico, ссылаясь на американского посла в Швейцарии Скотта Миллера, всего Пекин направил в Берн 10 госминистров. По информации, имеющейся чиновника, премьер Госсовета КНР Ли Цян намерен провести встречу со швейцарскими лидерами.

Politico: в США обеспокоились скромным присутствием в Давосе по сравнению с КНР
Фото: NDTV

"Дипломаты США настолько взволнованы размером и планами китайской делегации в Швейцарии на этой неделе, что пытаются организовать встречу госсекретаря Энтони Блинкена с высокопоставленными представителями конфедерации, пока он находится в стране для участия в ВЭФ", — обратили внимание обозреватели.

Таким образом, дипломаты США собираются убедить представителей Швейцарии, что Соединённые Штаты "не пренебрегают" общением с этой страной.

При этом прежде сведения о том, что американский лидер Джо Байден встретится с высшими должностными лицами Швейцарии подтвердились. Тем не менее, от дальннейших комментариев американская сторона отказалась.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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