Минобороны ФРГ официально прокомментировало план войны с Россией

Минобороны ФРГ отказалось подтвердить или опровергнуть план войны с РФ

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Представитель министерства обороны ФРГ отказался подтвердить или опровергнуть план войны с Россией, обнародованный ранее Bild (сайт издания заблокирован в РФ).

Фото: Picture alliance / DPA

Накануне таблоид выпустил сенсационную статью, в которой рассказал о некоем "секретном плане" на случай нападения России на восточные страны НАТО, которое прогнозируется аналитиками бундесвера после её победы на Украине.

"Я в принципе не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, — прокомментировал спикер ведомства в понедельник. — Независимо от этого мы, разумеется, занимаемся изучением актуальных вызовов в сфере политики безопасности. К ним относится и угроза со стороны России".

К этой угрозе бундесвер относится более чем серьёзно, добавил он.

До этого в немецком минобороны пояснили Bild, что такого рода планы — часть повседневного военного дела.