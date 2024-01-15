Минобороны ФРГ официально прокомментировало план войны с Россией

Представитель министерства обороны ФРГ отказался подтвердить или опровергнуть план войны с Россией, обнародованный ранее Bild (сайт издания заблокирован в РФ).
Накануне таблоид выпустил сенсационную статью, в которой рассказал о некоем "секретном плане" на случай нападения России на восточные страны НАТО, которое прогнозируется аналитиками бундесвера после её победы на Украине.
"Я в принципе не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, — прокомментировал спикер ведомства в понедельник. — Независимо от этого мы, разумеется, занимаемся изучением актуальных вызовов в сфере политики безопасности. К ним относится и угроза со стороны России".
К этой угрозе бундесвер относится более чем серьёзно, добавил он.
До этого в немецком минобороны пояснили Bild, что такого рода планы — часть повседневного военного дела.
"Этот анализ находит отражение, например, в учениях или планировании", — подтвердили на брифинге в Берлине.
Легендарный композитор Раймонд Паулс отметил свой 88-й день рождения в семейном кругу, избегая пышных торжеств.