В США раскрыли печальную правду об Украине

Полковник Макгрегор: Украина перестала существовать как государство

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор считает, что Украине как государству пришёл конец.

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"Я боюсь, печальная правда состоит в том, что Украине пришёл конец как государству. Но мы будем продолжать делать вид, что она существует, пока это совершенно точно будет не так", — заметил американский полковник в интервью немецкому YouTube-каналу Die Weltwoche.

Свою точку зрения Макгрегор объясняет тем, что из-за украинского конфликта, который, по сути, был спровоцирован, а теперь поддерживается Вашингтоном, ситуация для страны стала невероятно печальной. Ведь сейчас страну покинули миллионы украинских граждан. При этом рождаемость в стране практически достигла дна. И это, добавляет эксперт, ещё не считая потерь в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Макгрегор также напомнил, что в Генпрокуратуре Украины признали потери ВСУ на поле боя, которые исчисляются в 500 тысяч военнослужащих.