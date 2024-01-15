В Британии заявили, что Россия истощила украинскую ПВО

Британский аналитик Меркурис: РФ ударила по местам запуска ракет ПВО Украины

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Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Вооруженные силы России наносят удары по местам запуска ракет противовоздушной обороны (ПВО) на Украине. По его словам, российская армия истощила украинскую ПВО.

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Эксперт отмечает, что ВКС России стали чаще подрывать важную технику и стратегические объекты Украины.

5 января Минобороны России сообщило, что ВС РФ за неделю нанесли 41 удар по военным объектам Украины. Атаке подверглись военно-промышленные комплексы страны, военная аэродромная инфраструктура, арсеналы и топливные базы ВСУ.

Ранее Меркурис рассказал, что в ходе массированных ракетных ударов России по Киеву были уничтожены две установки зенитно-ракетного комплекса ПРО Patriot.