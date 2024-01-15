Названо главное достижение встречи по Украине в Давосе, и это не про политику

FT назвало совместное фото единственным достижением встречи по Украине в Давосе

1:01 Your browser does not support the audio element. Мир

Совместное фото, на котором запечатлено большое число участников, стало главным и единственным достижением встречи по Украине в Давосе. Об этом сообщил глава бюро Financial Times в Брюсселе Генри Фой.

Фото: AFP by GIAN EHRENZELLER

По его словам, на прошлой встрече, которая прошла октябре в Мальте, было меньше участников. Свое мнение Фой высказал в статье под названием "Почему переговоры по урегулированию на Украине — это больше про разговоры, чем про мир".

В этот раз на встрече присутствовало большое число представителей незападных стран, в том числе ЮАР и Бразилия. Как пишет издание, представители этих государств были особенно активны в обсуждении.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что четвёртая встреча советников по национальной безопасности по "формуле мира" в Давосе завершилась для Украины ничем. Участники встречи не сумели договориться ни о чётком плане по реализации украинской "формулы мира", ни о встрече лидеров стран, посвящённой этому вопросу.