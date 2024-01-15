Обсуждение мира на Украине без России лишено смысла - Песков

В Кремле встречу в Давосе по Украине назвали бессмысленной

0:46 Your browser does not support the audio element. Мир

Дмитрий Песков подчеркнул, что без участия Москвы какие-то обсуждения украинского вопроса невозможны, и лишены перспективы и какого-либо результата.

Фото: Вадим Савицкий

"Здесь мы неоднократно давали свою оценку этому процессу. По сути, это разговоры ради разговоров, это процесс, который не направлен и не может быть направлен на достижение конкретного результата по очевидной, простой причине — мы там не участвуем", — объяснил представитель Кремля.

14 января в Давосе на уровне советников по нацбезопасности прошла встреча по формуле мира по урегулированию на Украине . В ней участвовали 83 делегации. Как отмечает агентство Блумберг, мероприятие закончилось безрезультатно, так как её участникам не удалось выработать единую позицию.