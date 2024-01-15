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Болгария готовит инфраструктуру для размещения натовских солдат – Минобороны

В Болгарии готовят инфраструктуру для размещения крупного натовского контингента

1:03
Мир

По словам главы Минобороны, в ходе его визита в США обсуждалась тема обеспечения всей необходимой инфраструктурой для развертывания многонациональной боевой группировки в качестве принимающей стороны и как США могут помочь воспользоваться имеющимися международными фондами для совместного финансирования её строительства.

В Болгарии готовят инфраструктуру для размещения крупного натовского контингента
Фото: "M1-A1 Abrams tank" by UNC - CFC - USFK is licensed under CC BY 2.0.

"Есть планы по увеличению всех боевых групп в странах восточного фланга НАТО до бригадных - то есть, примерно до пяти тысяч. Это произойдет, когда это будет необходимо, на данный момент у нас нет четкого графика. Мы должны быть готовы обеспечить условия", - сказал глава минобороны в эфире телеканала bTV.

Тагарев пояснил, что инфраструктура будет включать автомобильные и железнодорожные пути, способные обеспечить быстрое развертывание войск НАТО  и складские помещения.

Кроме того, он подчеркнул, что, согласно договору, Болгария станет региональным центром по техническому обслуживанию боевых машин Stryker. Один из полевых заводов расположится в городе Велико-Тырново.

Автор Алексей Букин
Алексей Букин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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