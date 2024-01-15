"Вряд ли это победа": катастрофические последствия конфискации активов РФ

Bloomberg предупредил о последствиях конфискации активов РФ для ЕС

1:08 Your browser does not support the audio element. Мир

Белый дом поддержал конфискацию замороженных российских активов в пользу Украины. Неудивительно, ведь последствия этого шага куда хуже для ЕС, чем для США, пишет Bloomberg в понедельник.

Фото: EPA-EFE by Julien Warnand

Конфискация авуаров ЦБ РФ несёт огромные юридические, экономические и геополитические риски — прежде всего для Европы, где хранится их большая часть. Доллар как был доминирующей валютой, так ею и останется, поэтому США относятся к этому спокойнее.

Замораживание активов — мера обратимая, разовая санкция; их конфискация — непоправимый шаг, снимающий важное репутационное табу.

Результатом может стать перенос больших финансовых средств в Китай странами, не входящими в G7. "Вряд ли это победа", — полагает издание.

По его мнению, лучше отдать Украине налоги на доход от российских активов, размещённых в Европе (бельгийская Euroclear, в которую инвестировано более 200 миллиардов евро ЦБ РФ, заработала на них около 3 миллиардов евро за девять месяцев прошлого года), хотя и это не очень честно.