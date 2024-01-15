Захарова высмеяла испуганные прогнозы немцев о нападении России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала прогноз бундесвера о нападении России, обнародованный Bild.
Накануне этот немецкий таблоид (сайт которого заблокирован в РФ) разродился материалом, где со ссылкой на некие секретные документы утверждается, что, победив на Украине, Россия пойдёт войной на НАТО.
В статье указаны следующие сроки: июнь 2024-го — разгром ВСУ, декабрь 2024-го — инцидент в Сувалкском коридоре, май 2025-го — переброска на восточный фланг НАТО 300 тысяч солдат, лето 2025 года — "неминуемое начало войны".
"Почитала немецкий "секретный план", слитый в инфопомойку "Бильд", — написала Захарова в телеграме.
По её оценке, материал похож на прошлогодний гороскоп для Рыб в Раке.
"Не исключаю, что аналитическую часть бундесверу предоставил германский МИД под руководством Бербок", — допустила дипломат.
Телеведущий Михаил Ширвиндт заявил, что российские артисты должны были 1 января принести покаяние за участие в новогодних телевизионных передачах.