Захарова высмеяла испуганные прогнозы немцев о нападении России

Захарова прокомментировала прогноз бундесвера о нападении России

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала прогноз бундесвера о нападении России, обнародованный Bild.

Фото: Коммерсантъ by Игорь Иванко

Накануне этот немецкий таблоид (сайт которого заблокирован в РФ) разродился материалом, где со ссылкой на некие секретные документы утверждается, что, победив на Украине, Россия пойдёт войной на НАТО.

В статье указаны следующие сроки: июнь 2024-го — разгром ВСУ, декабрь 2024-го — инцидент в Сувалкском коридоре, май 2025-го — переброска на восточный фланг НАТО 300 тысяч солдат, лето 2025 года — "неминуемое начало войны".

"Почитала немецкий "секретный план", слитый в инфопомойку "Бильд", — написала Захарова в телеграме.

По её оценке, материал похож на прошлогодний гороскоп для Рыб в Раке.

"Не исключаю, что аналитическую часть бундесверу предоставил германский МИД под руководством Бербок", — допустила дипломат.