Зеленский никогда не пойдёт на заморозку конфликта с Россией

Ермак: "Зеленский никогда не пойдёт на заморозку войны с Россией"

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Украинский президент Владимир Зеленский никогда не согласится на заморозку конфликта с Российской Федерации.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain

Об этом на экономическом форуме в Давосе сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Корреспондент издания CNBS сказал ему, что победа Вооружённых сил Украины не очевидна, а может быть пора пригласить Москву сесть за стол переговоров, тем более, что поддержка Вашингтона тоже явно ослабла.

В связи с этим журналист спросил Ермака, "не пора ли принять предложение по заморозке".