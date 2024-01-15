Зеленский никогда не пойдёт на заморозку конфликта с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский никогда не согласится на заморозку конфликта с Российской Федерации.
Об этом на экономическом форуме в Давосе сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Корреспондент издания CNBS сказал ему, что победа Вооружённых сил Украины не очевидна, а может быть пора пригласить Москву сесть за стол переговоров, тем более, что поддержка Вашингтона тоже явно ослабла.
В связи с этим журналист спросил Ермака, "не пора ли принять предложение по заморозке".
"Этот президент, эта команда, мы никогда не примем никакого замороженного конфликта. Это неприемлемо для украинского общества", — сказал руководитель ОП.
Телеведущий Михаил Ширвиндт заявил, что российские артисты должны были 1 января принести покаяние за участие в новогодних телевизионных передачах.