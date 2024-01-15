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Зеленский никогда не пойдёт на заморозку конфликта с Россией

Ермак: "Зеленский никогда не пойдёт на заморозку войны с Россией"

0:42
Мир

Украинский президент Владимир Зеленский никогда не согласится на заморозку конфликта с Российской Федерации.

Ермак: "Зеленский никогда не пойдёт на заморозку войны с Россией"
Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain

Об этом на экономическом форуме в Давосе сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Корреспондент издания CNBS сказал ему, что победа Вооружённых сил Украины не очевидна, а может быть пора пригласить Москву сесть за стол переговоров, тем более, что поддержка Вашингтона тоже явно ослабла.

В связи с этим журналист спросил Ермака, "не пора ли принять предложение по заморозке".

"Этот президент, эта команда, мы никогда не примем никакого замороженного конфликта. Это неприемлемо для украинского общества", — сказал руководитель ОП.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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