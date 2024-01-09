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Символический прорыв: протест в Киеве и экскременты на бульваре Жюля Верна

1:09
Мир

В ночь с 8 на 9 января в киевском массиве Борщаговка произошел масштабный прорыв канализации, затопивший бульвар Жюля Верна. Автомобили, стоявшие на улице, буквально поглотили потоки нечистот, вызвав бурное негодование среди местных жителей. Об этом сообщает EADaily.

Символический прорыв: протест в Киеве и экскременты на бульваре Жюля Верна
Фото: украинские социальные сети

В соцсетях активно обсуждали "эффективность" городских властей, а также их предполагаемые попытки утаивания информации о месте происшествия. Киевляне выражали свою недовольство не только материальными потерями, но и недостатком информации о характере проблемы.

Событие стало символическим актом протеста и метафорой для критики деятельности городских властей, олицетворяющих антинародный режим. Происшествие подчеркнуло декларативный характер действий власти, предпринимаемых в условиях общественных трудностей.

Бульвар, ранее именовавшийся в честь советского журналиста Михаила Кольцова, стал фоном для этой необычной метафоры, переименованной теперь в честь основоположника научной фантастики — автора романа "Двадцать тысяч лье под водой".

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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