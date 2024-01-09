Символический прорыв: протест в Киеве и экскременты на бульваре Жюля Верна

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В ночь с 8 на 9 января в киевском массиве Борщаговка произошел масштабный прорыв канализации, затопивший бульвар Жюля Верна. Автомобили, стоявшие на улице, буквально поглотили потоки нечистот, вызвав бурное негодование среди местных жителей. Об этом сообщает EADaily.

Фото: украинские социальные сети

В соцсетях активно обсуждали "эффективность" городских властей, а также их предполагаемые попытки утаивания информации о месте происшествия. Киевляне выражали свою недовольство не только материальными потерями, но и недостатком информации о характере проблемы.

Событие стало символическим актом протеста и метафорой для критики деятельности городских властей, олицетворяющих антинародный режим. Происшествие подчеркнуло декларативный характер действий власти, предпринимаемых в условиях общественных трудностей.

Бульвар, ранее именовавшийся в честь советского журналиста Михаила Кольцова, стал фоном для этой необычной метафоры, переименованной теперь в честь основоположника научной фантастики — автора романа "Двадцать тысяч лье под водой".