В ночь с 8 на 9 января в киевском массиве Борщаговка произошел масштабный прорыв канализации, затопивший бульвар Жюля Верна. Автомобили, стоявшие на улице, буквально поглотили потоки нечистот, вызвав бурное негодование среди местных жителей. Об этом сообщает EADaily.
В соцсетях активно обсуждали "эффективность" городских властей, а также их предполагаемые попытки утаивания информации о месте происшествия. Киевляне выражали свою недовольство не только материальными потерями, но и недостатком информации о характере проблемы.
Событие стало символическим актом протеста и метафорой для критики деятельности городских властей, олицетворяющих антинародный режим. Происшествие подчеркнуло декларативный характер действий власти, предпринимаемых в условиях общественных трудностей.
Бульвар, ранее именовавшийся в честь советского журналиста Михаила Кольцова, стал фоном для этой необычной метафоры, переименованной теперь в честь основоположника научной фантастики — автора романа "Двадцать тысяч лье под водой".
Традиционный рождественский концерт Григория Лепса был предельно ожидаем телезрителями, ведь на сцене обещали выступление множества звезд российской эстрады.