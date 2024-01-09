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СМИ раскрыли новые детали диверсии на трубопроводе СПГ в Германии

1:14
Мир

Ущерб, нанесенный неопределенными злоумышленниками трубопроводу для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) в Германии, оценивается не менее чем в € 1,6 млн, сообщает EADaily.

СМИ раскрыли новые детали диверсии на трубопроводе СПГ в Германии
Фото: wikimedia.org by Gerd Fahrenhorst is licensed under CC BY 4.0

По информации издания, ущерб, причиненный еще не запущенному газопроводу, оказался более серьезным, чем предполагали ранее СМИ.

В начале января правоохранительные органы сообщили, что на участке трубопровода протяженностью 55 километров между городом Брунсбюттель и общиной Хетлинген на юге Германии обнаружены как минимум три отверстия диаметром около одного сантиметра.

По последней информации, следователям удалось выявить уже восемь отверстий. Предварительные данные правоохранительных органов свидетельствуют, что злоумышленники, вероятно, использовали специализированное оборудование. При этом отверстия были едва заметны при визуальном осмотре газопровода, и повреждения были выявлены только в ходе специальных технических проверок.

На данный момент правоохранительные органы не уточняют, кто может быть ответственен за совершенное диверсионное деяние.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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